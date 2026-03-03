Triple homicidio en La Reina: Defensa acusa falta de acceso a antecedentes y Fiscalía critica solicitud de audiencia

La defensa de Jorge Ugalde, encabezada por el abogado Marcelo Castillo, solicitó una audiencia de cautela de garantías, instancia en la que acusó falta de acceso a antecedentes en la carpeta investigativa del Ministerio Público. Por su parte, el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, descartó la existencia de nueva información que pueda modificar lo expuesto en la formalización.

A poco más de cuatro meses del triple homicidio en La Reina, se realizó en el Cuarto Juzgado de Garantía la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del imputado.

En dicha instancia, el representante de Jorge Ugalde acusó presuntas irregularidades, como la falta de acceso a antecedentes contenidos en la carpeta investigativa de la Fiscalía.

El abogado Marcelo Castillo señaló en la audiencia: “Descubrimos un testamento que da cuenta de que no existía un beneficio para la señora Trinidad Cruz-Coke ni tampoco para su marido (Jorge Ugalde), sino para los hijos del fallecido”.

“Se acusó de envenenamiento el 3 de noviembre de 2024 a Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke respecto de una de las víctimas, y los antecedentes médicos que se acompañaron a la investigación acreditan que no hubo tal envenenamiento”, agregó.

Además, sostuvo que “había una supuesta planificación en un documento que se incautó en el dormitorio de Ugalde, en el cual se señalaba que se describían los pasos del crimen, y se descubrió que correspondía a la letra de su hija”.

Desde la Fiscalía cuestionaron la solicitud de esta audiencia y descartaron que existan nuevos antecedentes que puedan modificar la versión de los hechos presentada en la audiencia de formalización, instancia en la que se decretó prisión preventiva para el imputado.

“Llama la atención que la defensa recalca mucha inconsistencia y falta de objetividad, y la vía para impugnar esa falta de antecedentes es una audiencia de revisión de medidas cautelares, situación que la defensa no ha solicitado en estos cuatro meses”, sostuvo el fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas.

Asimismo, explicó la razón de la acusación de la defensa por la falta de acceso a los antecedentes: “El querellante tuvo anteriormente acceso a los antecedentes porque lo pidió primero. La defensa lo solicitó en febrero y se le entregó ahora en marzo, en la audiencia”.