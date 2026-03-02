Triple homicidio de Carabineros en Cañete: Mañana se conoce el veredicto contra los imputados

Este martes 3 de marzo se conocerá el veredicto contra los cuatro imputados por el triple homicidio de Carabineros en Cañete, ocurrido en abril de 2024.

A casi dos años del triple homicidio en contra de los carabineros Carlos Cisterna Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid en la comuna de Cañete, Región del Biobío, se fijó la audiencia para conocer el veredicto en contra de los imputados.

En total son cuatro los acusados del crimen que se efectuó el 27 de abril del 2024, jornada en la que se conmemoraba el día del Carabinero. Los imputados son tres hermanos, siendo estos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen, a ellos se les suma Nicolás Rivas, quienes arriesgan presidio perpetuo calificado.

El fiscal regional Roberto Garrido, aseguró que el juicio ha entrado en su fase final: “Al tratarse de un atentado en contra de Carabineros, una institución del Estado, es que la Fiscalía está solicitando las penas más altas que contempla nuestro ordenamiento penal”.

Según señaló el ente persecutor, Rivas, quien se mantenía prófugo de la justicia, fue quien facilitó las armas a los hermanos Antihuen para llevar a cabo el ataque.

El veredicto se dará a conocer mañana en el tribunal de Cañete a las 11:00, donde se definirá si los imputados serán condenados o absueltos por el homicidio de tres carabineros.