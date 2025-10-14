Tricel revisará recurso de Daniel Jadue sobre su candidatura parlamentaria: ¿Podría volver al padrón electoral?

La defensa de Jadue presentó un recurso para reponer la candidatura del militante del Partido Comunista a diputado por el distrito 9.

Este martes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisará el recurso de reposición presentado por la defensa de Daniel Jadue para poder continuar con su candidatura parlamentaria por el distrito 9.

Y es que recientemente cambiaron los antecedentes en la causa de Jadue, por lo que se está solicitando su reincorporación al padrón electoral auditado.

El militante del Partido Comunista había sido removido del padrón por la suspensión de sus derechos políticos tras ser acusado por el Ministerio Público, situación que luego fue ratificada por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

Sin embargo, el contexto fue modificado, ya que hace cerca de una semana, se llevó a cabo una audiencia sobre preparación de juicio oral, con la investigación ya cerrada e incluso con salidas alternativas para algunos imputados por delitos menores.

En ese contexto, la defensa de Jadue pidió la reapertura de la investigación por considerar que algunas diligencias quedaron pendientes. En concreto, el tribunal concedió reabrir la causa con base en una de dichas diligencias, relativa a la revisión del celular de Luis Hermosilla.

La petición se argumentó basada en antecedentes de reportajes periodísticos que darían cuenta de conversaciones de Hermosilla con otros abogados de la plaza en torno a la figura de Jadue, tratando de hacer una especie de contracampaña.

Con todo, el padrón electoral auditado ya está cerrado, faltando poco más de un mes para las elecciones, por lo que es muy difícil modificarlo. Incluso, fuentes del Servicio Electoral (Servel) han señalado que las papeletas ya se están imprimiendo.

De todos modos, si esta jornada el Tricel ordena que se reintegre a Jadue al padrón electoral, se podría poner en aprietos al Servel, teniendo en cuenta que al ser una orden judicial debe cumplirse a cabalidad y porque restan pocos días para las elecciones presidenciales y parlamentarias.