País elecciones presidenciales

Tribunal Supremo de Renovación Nacional suspenden militancia de gobernador de Arica, Diego Paco

Por CNN Chile

02.10.2025 / 15:56

{alt}

La autoridad había manifestado esta misma mañana su apoyo al candidato presidencial del Partido Republican, José Antonio Kast, tra reunirse con él en la región.

El gobernador de Arica, Diego Paco, fue suspendido este jueves de su militancia por Tribunal Supremo de Renovación Nacional (RN).

Esto, luego de manifestar públicamente su apoyo al candidato presidencial del Partido Republican, José Antonio Kast, recogió Radio Biobío.

Cabe recordar que la candidata que apoya RN y el resto de Chile Vamos es Evelyn Matthei, por lo que la declaración de Paco causó diversas reacciones en su partido.

Durante este jueves Paco y Kast se reunieron en la región. En el marco de esa instancia, la autoridad regional dio a conocer su respaldo político.

DESTACAMOS

Cultura The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?

LO ÚLTIMO

Cultura Avenged Sevenfold vuelve a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas
MrBeast responde a críticas por video donde hombre se arriesgó a morir quemado: "Hicimos pruebas exhaustivas..."
The Life of a Showgirl: ¿A qué hora se lanza el nuevo disco de Taylor Swift en Chile y Latinoamérica?
Ministro Gajardo y caso de Bernarda Vera: “Gracias al Plan Nacional de Búsqueda se ha podido llegar al conocimiento actual"
Plan Calles Protegidas: Se han realizado más de 137 mil controles a motos desde 2022
Tribunal Supremo de Renovación Nacional suspenden militancia de gobernador de Arica, Diego Paco