Tribunal Supremo de Renovación Nacional suspenden militancia de gobernador de Arica, Diego Paco

La autoridad había manifestado esta misma mañana su apoyo al candidato presidencial del Partido Republican, José Antonio Kast, tra reunirse con él en la región.
El gobernador de Arica, Diego Paco, fue suspendido este jueves de su militancia por Tribunal Supremo de Renovación Nacional (RN).
Esto, luego de manifestar públicamente su apoyo al candidato presidencial del Partido Republican, José Antonio Kast, recogió Radio Biobío.
Cabe recordar que la candidata que apoya RN y el resto de Chile Vamos es Evelyn Matthei, por lo que la declaración de Paco causó diversas reacciones en su partido.
Durante este jueves Paco y Kast se reunieron en la región. En el marco de esa instancia, la autoridad regional dio a conocer su respaldo político.
Arica, siempre Arica. Gracias por el apoyo @diegopacom . pic.twitter.com/T4Lc2XyKTM
— José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 2, 2025
