Tribunal rechaza reapertura de investigación contra Martín de los Santos, imputado por agredir a conserje en Vitacura

Una nueva resolución judicial marcó el avance del caso por la agresión a un conserje en Vitacura.

Este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que no corresponde reabrir la investigación contra Martín de Los Santos, imputado por causar lesiones graves a Guillermo Oyarzun.

La solicitud había sido presentada por la parte querellante, que buscaba que el Fiscalía Metropolitana Oriente realizara nuevas diligencias.

Sin embargo, durante la audiencia, el fiscal Francisco Lanas explicó que el tribunal concluyó que todas las acciones investigativas ya fueron ejecutadas y que existen antecedentes suficientes para sustentar la acusación, recogió Emol.

Entre las pruebas consideradas figuran grabaciones, declaraciones de testigos y reportes médicos que acreditan la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima, elementos que —según el Ministerio Público— permiten atribuir responsabilidad directa al imputado.

Con la investigación cerrada, la Fiscalía mantiene su solicitud de una pena de cinco años de presidio.

De los Santos es el principal imputado por la golpiza recibida por Guillermo Oyarzún (70) mientras desempeñaba funciones como conserje en un edificio residencial.

El hecho ocurrió el 17 de mayo de 2025, tras el cual se detuvo al acusado y fue formalizado por el Ministerio Público.

Sin embargo, nunca pudo cumplir las medidas cautelares decretadas en su contra, dado que huyó a Brasil.

Posteriormente, el chileno fue detenido y actualmente se afinan los últimos pasos para concretar su extradición a Chile. En ese proceso, la Corte de Apelaciones ya otorgó su aprobación, quedando pendientes trámites administrativos en Brasil.

Una vez completados, Interpol deberá gestionar el traslado del acusado.