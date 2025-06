Tribunal rechaza demanda laboral contra Juan Pablo Hermosilla, pero califica sus actos como “impropios y cuestionables”

Se trata de una demanda presentada por una exabogada de su estudio, quien acusó un despido injustificado y agresiones por parte del jurista.

Un triunfo se anotó el abogado Juan Pablo Hermosilla -hermano de Luis Hermosilla, indagado por el caso Factop Audio– en tribunales.

Y esto no tiene nada que ver con la causa en la que se investiga a su hermano, sino más bien con una que le afectaba a él mismo.

Se trata de una demanda presentada por una exabogada de su estudio, quien acusó un despido injustificado y agresiones por parte del jurista.

Ángeles Barros pedía 129 millones por concepto de años de servicio, daño moral, diferencias de sueldo y otras compensaciones. Pero el tribunal solo obligó a Hermosilla a pagar menos de 4 millones por vacaciones no tomadas, consignó La Tercera.

Además, si bien el tribunal dio por verosimil que existió un “golpecito” por parte del jurista en contra de Barros, este antecedente fue insuficiente para darle la razón a la mujer.

“Pueden interpretarse como un incumplimiento contractual de parte del señor Hermosilla respecto de su dependiente (…) tales hechos han de calificarse como impropios y cuestionables”, aseguór la jueza del 2° Juzgado Laboral de Santiago.

“Este juicio ha sido como la lucha de David contra Goliat. El resultado no sorprende, pero la justificación del tribunal es inaceptable. El fallo reconoce no solo los golpes que recibí por parte del Sr. Hermosilla, sino que los enmarca en lo que la propia jueza calificó como un ‘ambiente de trabajo poco feliz con evidentes problemas de liderazgo’. Que se normalice la violencia física para no sancionarla es algo que no podemos tolerar. La dignidad no se negocia, y por eso llevaremos este caso ante la Corte de Apelaciones”, afirmó Barros al citado medio.