País Caso Monsalve

Tribunal reabre investigación del Caso Monsalve tras acoger solicitud de la defensa

Por CNN Chile

20.01.2026 / 14:48

La defensa del exsubsecretario busca la autorización de nuevas diligencias.

Este martes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió reabrir la investigación del Caso Monsalve, luego de acoger la solicitud presentada por su defensa.

La decisión del tribunal ocurre a pesar de que la Fiscalía ya había ingresado acusación en la que pedía 14 años de presidio efectivo para el exsubsecretario del Interior, quien está acusado de abuso sexual y violación.

Se otorgó un plazo de 120 días para las diligencias respectivas.

La defensa de Monsalve, liderada por el abogado Víctor Providel, había presentado la petición para autorizar diligencias, que permitirían acreditar la inocencia del exsubsecretario.

Por parte de la defensa de la víctima, la abogada María Elena Santibáñez apuntó a que se estaría buscando dilatar el proceso investigativo.

