Tribunal reabre investigación contra Daniel Jadue en caso Farmacias Populares y suspende la preparación de su juicio oral

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió acoger una diligencia pendiente solicitada por la defensa del alcalde de Recoleta, lo que extiende en 60 días el proceso judicial y posterga la preparación de juicio oral.

Una sorpresiva decisión adoptó el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago este miércoles, al resolver la reapertura de la investigación contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y otros imputados en el denominado Caso Farmacias Populares.

El tribunal acogió una solicitud presentada hace meses por la defensa de Jadue, que pedía acceder a las comunicaciones del abogado Luis Hermosilla.

Según antecedentes publicados por The Clinic, Hermosilla habría sostenido conversaciones con abogados sobre eventuales acciones judiciales contra Jadue, con la intención de afectar su proyección política.

La diligencia había sido rechazada previamente por el Ministerio Público, pero ahora fue considerada relevante por el tribunal. En consecuencia, se ordenó extender el plazo de investigación por 60 días, lo que suspende la audiencia de preparación de juicio oral que estaba programada.

De esta forma, Jadue continúa formalmente acusado en el caso, pero con una nueva etapa de indagatorias que podría modificar el curso del proceso. En paralelo, se debatirán nuevamente las medidas cautelares de los imputados.

La resolución abre interrogantes también en el plano político, considerando que Jadue —figura emblemática del Partido Comunista— ha sonado en el debate sobre eventuales candidaturas parlamentarias. Por ahora, lo cierto es que la investigación se mantendrá abierta durante los próximos dos meses.