Tribunal Constitucional declara inadmisible recurso presentado contra la reforma de pensiones

La noticia fue confirmada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien celebró que la reforma ahora “será ley de la República”.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el recurso presentado por parlamentarios de oposición en contra la reforma previsional.

El recurso, presentado por el diputado Roberto Arroyo (PSC) junto con otros parlamentarios, buscaba declarar inconstitucional la reforma aprobada en el Congreso el 29 de enero.

Ministra Tohá celebra la noticia

La noticia fue confirmada por la ministra del Interior, Carolina Tohá. “Hace poquito se supo que el TC ha declarado inadmisible el recurso contra la Reforma por extemporáneo”, sostuvo.

“Por lo tanto, la reforma previsional va a ser promulgada, será ley de la República y será derecho para los hombres y mujeres de nuestro país”, agregó la secretaria de Estado.

Tohá afirmó que tras de la reforma hubo “un largo camino, muchas caídas y dificultades, pero siguió adelante, machacar y no renunciar. Y el que te trató mal, igual sigues trabajando con él. No le das la espalda porque sin ellos, sin todos, cosas como estas no se pueden hacer”.

¿Qué dijo el diputado Arroyo?

En la Cámara, el diputado Arroyo cuestionó la decisión y afirmó que llevarán la reforma a “instancias internacionales”. “El TC establece que nuestras ideas de fondo de lo que estamos solicitando tienen un fuerte sustento, pero se escudan en el plazo de cinco días, cuando la ley establece que el plazo se cumple, cuando la ley es promulgada, lo que tampoco ha ocurrido”.

“Nuevamente, por secretaría, que es una manera mañosa de no discutir las materias de fondo, así como fue todo este proyecto; a última hora a espaldas de la gente, un día antes de que tuviésemos un mes de receso completo, entregan suma urgencia a un proyecto de tanta importancia para todos los ciudadanos, a los cuales no se les consultó nada”, agregó.

El parlamentario manifestó que “se actuó con maldad e iremos a instancias internacionales. Si algún día llegamos al poder, sepan ustedes que este tribunal que probó que es lo más inconstitucional que existe, un tribunal de tipo político, debe desaparecer. Así como el Instituto Nacional de Derechos Humanos no van a existir cuando lleguemos al poder”.