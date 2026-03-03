Tribunal condena a imputados por triple homicidio de carabineros en Cañete

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete estableció como autores ejecutores del triple homicidio calificado de carabineros, registrado en abril de 2024, a los hermanos Antihuén Santi. La sentencia será dada a conocer el próximo 26 de marzo.

Durante este martes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Cañete dictó veredicto condenatorio en contra de los responsables del triple homicidio calificado de tres carabineros ocurrido en abril de 2024.

En la audiencia de lectura del veredicto, el tribunal declaró culpables a los hermanos Antihuén Santi como autores del triple homicidio de funcionarios de Carabineros, además de los delitos de robo con violencia en contra de las víctimas, incendio y tenencia ilegal de armas de fuego.

Respecto del cuarto imputado, Nicolás Rivas Paillao, quien —según expuso la Fiscalía— habría actuado como facilitador de armamento, fue condenado en calidad de autor colaborador por el delito de robo con violencia y por el homicidio de carabineros en razón de su cargo. Si bien no participó de forma directa en el ataque, el tribunal estableció que conocía lo que ocurriría durante la madrugada del 28 de abril y que entregó armamento a los hermanos Antihuén Santi.

En el caso de Tomás, también fue condenado por otros hechos ocurridos en 2020 en la comuna de Cañete, relacionados con porte ilegal de arma de fuego, lanzamiento de artefactos incendiarios hacia la vía pública, daños calificados y atentado contra la autoridad.

Por su parte, Yeferson fue condenado por hechos registrados en 2023 en la comuna de Contulmo, correspondientes a otro atentado contra una empresa. En ese caso, fue declarado culpable como autor de los delitos de robo con intimidación, porte ilegal de arma de fuego, homicidio en grado de frustrado y receptación de vehículo motorizado.

Finalmente, la sentencia será dada a conocer el próximo 26 de marzo a las 15:30 horas. La Fiscalía está solicitando la pena de presidio perpetuo calificado para los cuatro imputados.