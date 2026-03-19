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Con descuentos de hasta el 55%: ¿Cuándo empieza y qué empresas serán parte del Travel Sale 2026?

Por Miguel Buksdorf

19.03.2026 / 15:36

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El evento comercial enfocado en viajes y turismo contará con 36 marcas y se extenderá por tres días.

Se acerca una nueva versión del Travel Sale, evento comercial en el que diversas marcas relacionadas a viajes y turismo tendrán ofertas.

En concreto, entre el 23 y 25 de marzo, las empresas partícipes ofrecerán descuentos en el precio de los vuelos nacionales e internacionales, reserva de hoteles, paquetes turísticos, seguros de viaje, tours y actividades, arriendo de autos y accesorios de viaje como mochilas y maletas.

El Travel Sale, que es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) desde el 2019, tendrá 36 marcas que ofrecerán rebajas.

Desde la CCS, señalaron que los descuentos en viajes alcanzarán hasta un 55% con destino al Caribe, un 40% a Sudamérica y un 35% a Europa.

¿Qué marcas estarán en el Travel Sale 2026?

Desde la organización del evento comercial, calificaron las marcas en tres categorías, siendo estas “Viajes y Turismo”, “Seguros y Servicios” y “Equipaje, Bolsos y Maletas”.

Para la categoría de “Viajes y Turismo“, las siguientes empresas estarán presentes con ofertas:

  • Assist Card
  • Atrápalo
  • Cocha
  • Click & Travel
  • Despegar
  • Explora
  • Hotel Magnolia
  • Hotel Termas Puyehue
  • Huilo – Huilo
  • Celebrity Cruises
  • MSC Cruceros
  • Iberia
  • Latam Airlines
  • Level
  • Parque Futangue
  • Radisson Puerto Varas
  • Royal Caribbean
  • Salfa Rent
  • SKY Airline
  • Termas Aguas Calientes
  • Travel Paz
  • Travel Security
  • Tur
  • Turismocity
  • Universal Assistance
  • Vertice Travel
  • Viajes El Corte Inglés
  • Viajes Falabella
  • Viajobien!

Mientras que “Seguros y Servicios” tendrá:

  • BCI Seguros
  • Seguros Falabella
  • Zenit Seguros

Por su parte, “Equipaje, Bolsos y Maletas” dispondrá de:

  • Mennt
  • Samsonite
  • Saxoline

Travel Sale tendrá un asistente con IA

Para esta edición del Travel Sale se va a incorporar un asistente con inteligencia artificial (IA), el cual ayudará a los usuarios a encontrar de manera rápida y personalizada las ofertas disponibles.

“Esta herramienta funcionará como un chat interactivo dentro del sitio del evento, donde los usuarios podrán realizar consultas sobre destinos, tipos de viajes o servicios y recibir recomendaciones basadas en las promociones disponibles entre las marcas participantes”, afirmaron desde la CCS.

Los descuentos estarán vigentes entre las 00:00 del lunes 23 de marzo y las 23:59 del miércoles 25 de marzo a través de cyber.cl/travelsale.

 

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