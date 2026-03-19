Con descuentos de hasta el 55%: ¿Cuándo empieza y qué empresas serán parte del Travel Sale 2026?

El evento comercial enfocado en viajes y turismo contará con 36 marcas y se extenderá por tres días.

Se acerca una nueva versión del Travel Sale, evento comercial en el que diversas marcas relacionadas a viajes y turismo tendrán ofertas.

En concreto, entre el 23 y 25 de marzo, las empresas partícipes ofrecerán descuentos en el precio de los vuelos nacionales e internacionales, reserva de hoteles, paquetes turísticos, seguros de viaje, tours y actividades, arriendo de autos y accesorios de viaje como mochilas y maletas.

El Travel Sale, que es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) desde el 2019, tendrá 36 marcas que ofrecerán rebajas.

Desde la CCS, señalaron que los descuentos en viajes alcanzarán hasta un 55% con destino al Caribe, un 40% a Sudamérica y un 35% a Europa.

¿Qué marcas estarán en el Travel Sale 2026?

Desde la organización del evento comercial, calificaron las marcas en tres categorías, siendo estas “Viajes y Turismo”, “Seguros y Servicios” y “Equipaje, Bolsos y Maletas”.

Para la categoría de “Viajes y Turismo“, las siguientes empresas estarán presentes con ofertas:

Assist Card

Atrápalo

Cocha

Click & Travel

Despegar

Explora

Hotel Magnolia

Hotel Termas Puyehue

Huilo – Huilo

Celebrity Cruises

MSC Cruceros

Iberia

Latam Airlines

Level

Parque Futangue

Radisson Puerto Varas

Royal Caribbean

Salfa Rent

SKY Airline

Termas Aguas Calientes

Travel Paz

Travel Security

Tur

Turismocity

Universal Assistance

Vertice Travel

Viajes El Corte Inglés

Viajes Falabella

Viajobien!

Mientras que “Seguros y Servicios” tendrá:

BCI Seguros

Seguros Falabella

Zenit Seguros

Por su parte, “Equipaje, Bolsos y Maletas” dispondrá de:

Mennt

Samsonite

Saxoline

Travel Sale tendrá un asistente con IA

Para esta edición del Travel Sale se va a incorporar un asistente con inteligencia artificial (IA), el cual ayudará a los usuarios a encontrar de manera rápida y personalizada las ofertas disponibles.

“Esta herramienta funcionará como un chat interactivo dentro del sitio del evento, donde los usuarios podrán realizar consultas sobre destinos, tipos de viajes o servicios y recibir recomendaciones basadas en las promociones disponibles entre las marcas participantes”, afirmaron desde la CCS.

Los descuentos estarán vigentes entre las 00:00 del lunes 23 de marzo y las 23:59 del miércoles 25 de marzo a través de cyber.cl/travelsale.