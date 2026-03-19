Con descuentos de hasta el 55%: ¿Cuándo empieza y qué empresas serán parte del Travel Sale 2026?

El evento comercial enfocado en viajes y turismo contará con 36 marcas y se extenderá por tres días.
Se acerca una nueva versión del Travel Sale, evento comercial en el que diversas marcas relacionadas a viajes y turismo tendrán ofertas.
En concreto, entre el 23 y 25 de marzo, las empresas partícipes ofrecerán descuentos en el precio de los vuelos nacionales e internacionales, reserva de hoteles, paquetes turísticos, seguros de viaje, tours y actividades, arriendo de autos y accesorios de viaje como mochilas y maletas.
El Travel Sale, que es organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) desde el 2019, tendrá 36 marcas que ofrecerán rebajas.
Desde la CCS, señalaron que los descuentos en viajes alcanzarán hasta un 55% con destino al Caribe, un 40% a Sudamérica y un 35% a Europa.
¿Qué marcas estarán en el Travel Sale 2026?
Desde la organización del evento comercial, calificaron las marcas en tres categorías, siendo estas “Viajes y Turismo”, “Seguros y Servicios” y “Equipaje, Bolsos y Maletas”.
Para la categoría de “Viajes y Turismo“, las siguientes empresas estarán presentes con ofertas:
- Assist Card
- Atrápalo
- Cocha
- Click & Travel
- Despegar
- Explora
- Hotel Magnolia
- Hotel Termas Puyehue
- Huilo – Huilo
- Celebrity Cruises
- MSC Cruceros
- Iberia
- Latam Airlines
- Level
- Parque Futangue
- Radisson Puerto Varas
- Royal Caribbean
- Salfa Rent
- SKY Airline
- Termas Aguas Calientes
- Travel Paz
- Travel Security
- Tur
- Turismocity
- Universal Assistance
- Vertice Travel
- Viajes El Corte Inglés
- Viajes Falabella
- Viajobien!
Mientras que “Seguros y Servicios” tendrá:
- BCI Seguros
- Seguros Falabella
- Zenit Seguros
Por su parte, “Equipaje, Bolsos y Maletas” dispondrá de:
Travel Sale tendrá un asistente con IA
Para esta edición del Travel Sale se va a incorporar un asistente con inteligencia artificial (IA), el cual ayudará a los usuarios a encontrar de manera rápida y personalizada las ofertas disponibles.
“Esta herramienta funcionará como un chat interactivo dentro del sitio del evento, donde los usuarios podrán realizar consultas sobre destinos, tipos de viajes o servicios y recibir recomendaciones basadas en las promociones disponibles entre las marcas participantes”, afirmaron desde la CCS.
Los descuentos estarán vigentes entre las 00:00 del lunes 23 de marzo y las 23:59 del miércoles 25 de marzo a través de cyber.cl/travelsale.