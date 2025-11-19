Tras un año de audiencias: Tribunal definirá en enero veredicto final contra Claudio Crespo por caso Gatica

El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo está acusado por la Fiscalía Centro Norte de ser el responsable de los impactos que lesionaron a Gatica en ambos ojos.

El juicio que investiga la agresión sufrida por Gustavo Gatica durante las protestas del estallido social de 2019, en la que el joven perdió la vista tras recibir disparos de perdigones, concluyó este martes la etapa de pruebas ante el 4.º Tribunal Oral en lo Penal, luego de más de un año de audiencias.

El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo está acusado por la Fiscalía Centro Norte de ser el responsable de los impactos que lesionaron a Gatica en ambos ojos.

Defensa cuestiona autoría de Crespo

Los abogados de Crespo, Mauricio Bascur y Pedro Orthusteguy, pusieron en duda que su representado fuera el autor de los disparos.

Para ello, presentaron al capitán José Cárdenas como posible responsable, argumentando que la posición de Cárdenas durante la protesta coincide con la trayectoria de los perdigones, según peritajes médicos llevados a la audiencia.

Según La Tercera, Orthusteguy aseguró que la Fiscalía “no presentó ninguna prueba que acreditara que fue Crespo quien disparó” y destacó la evidencia técnica y médica presentada por la defensa, incluyendo informes de peritos oftalmológicos, radiólogos y legistas.

Momentos clave del juicio

Desde el inicio del juicio, el 4 de noviembre de 2024, se mostraron videos de las manifestaciones grabadas por cámaras corporales y de la vía pública. Entre ellos, uno en que Crespo toma por el cabello a un manifestante, le corta un mechón y lo comparte en un grupo de WhatsApp denominado “La Tijera”, lo que la fiscal Chong utilizó para cuestionar su credibilidad.

Además, la defensa denunció que el exuniformado sufrió acoso al llegar al Centro de Justicia, por lo que el tribunal autorizó su ingreso por otra entrada.

Próximos pasos y alegatos finales

Concluida la etapa de pruebas, los alegatos de clausura comenzarán el 2 de diciembre, con la Fiscalía exponiendo primero sus conclusiones.

Tras réplicas y dúplicas, se espera que el 9 de enero de 2026 el tribunal entregue el veredicto final.