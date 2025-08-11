Tras tragedia en El Teniente: Codelco anuncia salida del gerente gerental, Andrés Music

La empresa estatal informó la salida de Andrés Music Garrido, en medio de la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual en la División El Teniente, tras la trágica muerte de seis mineros.

Durante este lunes, Codelco informó la salida de Andrés Music Garrido, gerente general de la División El Teniente, en medio de la investigación por la muerte de seis mineros ocurrida hace una semana, tras el derrumbe registrado en el sector Andesita del yacimiento subterráneo más grande del país.

“Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual“, indicó la empresa estatal.

En esa línea, aclaró que el término de sus funciones fue de mutuo acuerdo. Actualmente, la Presidencia Ejecutiva ha designado como gerente general interino a Claudio Sougarret, quien se desempeñaba anteriormente como gerente de Operaciones de la División El Teniente. Su objetivo prioritario será “restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división”.

“Como compañía, confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso esclarezca las causas y aprendizajes de este fatal accidente”, remarcó la cuprífera.

Reporte de Codelco

El domingo 10 de agosto, Codelco entregó su último reporte sobre las acciones que se han estado llevando a cabo respecto al estado de las operaciones y la investigación del accidente ocurrido el pasado 31 de julio.

En ese contexto, la estatal informó que se ha continuado entregando información y asistencia psicológica y social a las familias afectadas por el trágico incidente.

Por otro lado, la Dirección del Trabajo autorizó, durante la noche del sábado 9 de agosto, el reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, tras la aprobación previa otorgada por Sernageomin. Se mantiene la paralización en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante.

Además, el pasado domingo ingresaron dos inspectores de Sernageomin para realizar revisiones en el sector Andes Norte.

La compañía detalló que ha recibido 21 requerimientos por parte de distintas autoridades fiscalizadoras e investigadoras, incluyendo Sernageomin, Dirección del Trabajo, Fiscalía, Cámara de Diputadas y Diputados, PDI y Seremi de Salud.

Finalmente, la Comisión Interna Investigadora de Codelco continúa sesionando para esclarecer las causas del accidente.