Tras suspensión de importaciones desde España por un brote: ¿Qué es la Peste Porcina Africana?

El SAG informó que la Peste Porcina Africana es muy resistente y "puede sobrevivir en ropa, calzado, vehículos y en productos como jamón, embutidos o tocino".

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) informó este miércoles sobre la suspensión de importaciones de productos cárnicos porcinos provenientes desde España debido a un brote de Peste Porcina Africana (PPA).

¿Qué es la Peste Porcina Africana?

De acuerdo al SAG, la Peste Porcina Africana “es una enfermedad viral que afecta a cerdos domésticos, silvestres y jabalíes. No representa riesgo para las personas, ya que no es una zoonosis“.

Además, es “altamente contagiosa” entre cerdos y puede causar hasta un 100% de mortalidad, provocando “grandes pérdidas económicas, cierre de mercados, afectación del bienestar animal y una reducción significativa en la disponibilidad de carne y productos derivados”.

La PPA es muy resistente y “puede sobrevivir en ropa, calzado, vehículos y en productos como jamón, embutidos o tocino”.

La situación fue notificada recientemente por España, tras detectar dos jabalíes silvestres positivos a PPA en Barcelona. Se trata de la primera detección desde 1994, lo que “llevó a que el país perdiera su estatus de libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Tras la confirmación, las autoridades españolas cerraron automáticamente las exportaciones a terceros países desde la zona afectada”.

Brote de Peste Porcina Africana: Sus efectos en Chile

El ente ganadero comunicó que como medida preventiva se “aplicará un período de resguardo de 30 días -equivalente a dos ciclos de incubación del virus- desde la fecha probable de infección”.

Es decir, “todas las cargas con materia prima producida desde el 28 de octubre en adelante no podrán ingresar al país hasta que la Unión Europea establezca oficialmente la zonificación correspondiente”.

Los productos porcinos que vienen desde España a Chile representan el 2% del total de importaciones de estas mercancías.

Adicionalmente, el SAG reforzó otras medidas sanitarias, tales como vigilancia interna permanente a través del monitoreo en predios, plantas faenadoras, ferias ganaderas y unidades productivas, con el fin de detectar en forma temprana cualquier signo compatible con la enfermedad.

También “fortaleció la coordinación interinstitucional con Aduanas, autoridades portuarias, aerolíneas y otros organismos para minimizar el riesgo de ingreso del virus, junto con mantener un flujo de información permanente con el sector privado”.

Con todos los antecedentes a la vista, el Servicio llamó a la ciudadanía a “evitar traer al Chile productos cárnicos o alimentos que contengan carne de cerdo desde zonas afectadas y a denunciar cualquier actividad irregular relacionada con el ingreso o venta de productos de origen animal”.

Y recordó a los dueños/as de cerdos que “deben notificar de inmediato al SAG ante cualquier sospecha de la enfermedad, especialmente si observan signos como alta mortalidad, hemorragias, cianosis (manchas rojas o azuladas) en orejas y extremidades o necrosis en piel y tejidos”.

Junto con ello, reiteró la relevancia de mantener una vigilancia activa y un trabajo colaborativo entre la ciudadanía, las autoridades y el sector productivo, con el fin de prevenir el ingreso de la Peste Porcina Africana a Chile.