Tras su triunfo en las elecciones, José Antonio Kast viajará Argentina a reunirse con el presidente Javier Milei

Este martes 16 de diciembre, el presidente electo José Antonio Kast se reunirá con el mandatario de Argentina, Javier Milei, tras su triunfo en la segunda vuelta.

Tras resultar electo en la segunda vuelta presidencial, José Antonio Kast ha sostenido una agenda copada de reuniones. Este lunes 15 de diciembre comenzó con un encuentro con el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, instancia en la que coordinaron la preparación del traspaso de mando, que se realizará el próximo 11 de marzo de 2026.

Posteriormente, el Mandatario electo se reunió con los distintos partidos de la actual oposición en “La Moneda Chica”, y ya prepara para este martes 16 de diciembre un viaje al exterior.

En concreto, Kast sostendrá un encuentro con el jefe Estado de Argentina, Javier Milei, con quien mantiene una relación diplomática estrecha.

Cabe recordar que, tras la primera vuelta presidencial disputada el pasado 16 de noviembre, el exdiputado recibió el llamado de Milei.

“Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y en el fortalecimiento de la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico”, publicó Kast el 18 de noviembre en su cuenta de X.

Tras el triunfo de Kast, Milei se pronunció a través de su cuenta de X, donde extendió sus felicitaciones: “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”.