Tras sistemas frontales en Coquimbo y Atacama: Autoridades encabezan primera reunión de la mesa técnica para la reconstrucción

Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; Obras Públicas, Louis de Grange, y Economía, Daniel Mas, encabezaron la primera reunión de la mesa técnico-política para la reconstrucción, tras los sistemas frontales que afectaron las regiones de Coquimbo y Atacama en julio pasado.

Esta jornada se constituyó la instancia y las autoridades detallaron que se recibirán aportes desde el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En concreto, habrá una colaboración con el BID para obtener fondos no reembolsables. Durante las próximas semanas se levantarán catastros de los daños y cuál sería el costo de la reposición.

En tanto, habrá un aporte de US$ 100 mil dólares por parte del CAF, que se usarán en una etapa de preinversión.

Quiroz señaló que “esta mesa técnica fue coordinada cuando teníamos el daño inicial de la primera fase de este azote climático. Lo que ha venido ocurriendo después sugiere que vamos a tener que extender esto”.

No va a ser esta la ocasión en que lo hagamos, pero desde luego vamos como gobierno a reconstruir todo lo que haya que reconstruir y pueden tener tranquilidad los habitantes que no solo nos vamos a dedicar a las viviendas; también hay temas de obras públicas, caminos, puentes y conectividad. Hay temas de infraestructura social y también apoyo, y ahí la economía juega un rol muy importante”, añadió.

Cabe señalar que los recursos que se utilizarán para la reconstrucción en Coquimbo y Atacama no fueron incluidos en la megarreforma, como habían solicitado algunos parlamentarios.

Desde el Gobierno señalaron que esto será definido en la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, que comienza en septiembre.