Tras salida del Ministerio de Agricultura: Esteban Valenzuela se une al comando presidencial de Jeannette Jara

Por CNN Chile

21.08.2025 / 17:34

Aún no se ha confirmado qué rol asumirá el ahora exsecretario de Estado dentro del equipo de la carta oficialista.

Este jueves, el exministro Esteban Valenzuela confirmó que se integraría al comando presidencial de Jeannette Jara, carta de Unidad por Chile, para las elecciones de 2025.

Aunque aún no se ha confirmado qué rol asumirá dentro del equipo, su arribo marca un nuevo movimiento dentro del oficialismo, justo en un momento de tensión interna en la coalición de Gobierno.

Su posible incorporación al comando de Jara se da en un contexto en que la candidatura de la exministra de Trabajo busca consolidar apoyos desde todos los sectores del oficialismo.

La tensión oficialista previo a la salida de Valenzuela

La renuncia de Valenzuela, confirmada esta semana, y oficializada tras el cambio de gabinete encabezado por el Presidente Gabriel Boric durante esta jornada, ocurrió en medio del quiebre entre su partido, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), y el resto del bloque oficialista, luego de que el conglomerado decidiera presentar una lista parlamentaria por fuera del pacto de Gobierno.

El distanciamiento generó molestia en el Ejecutivo y encendió las alertas dentro de la alianza, especialmente por la inclusión en la lista de figuras altamente cuestionadas, como el exalcalde de Maipú, Christian Vittori —investigado por corrupción—, y el diputado ex-DC Miguel Ángel Calisto.

