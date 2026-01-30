Tras revisión de medidas cautelares: Luis Hermosilla seguirá con arresto domiciliario total

La defensa del abogado había solicitado modificar la cautelar; sin embargo, el tribunal desestimó la petición.

Este viernes se llevó a cabo la revisión de medidas cautelares de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Álvaro Jalaff, entre otros implicados en el Caso Audios.

La defensa del abogado solicitaba modificar el arresto domiciliario total, argumentando que no hay peligro de fuga y que el abogado ha colaborado con la investigación y con lo que ha solicitado el Ministerio Público.

Sin embargo, el tribunal determinó que Hermosilla se mantenga bajo la misma cautelar.

Por otro lado, Villalobos se mantendrá con arresto domiciliario total. Sin embargo, se accedió a la solicitud de la defensa para tener un permiso para irr dos veces a la semana a su trabajo.

En tanto, Jalaff obtuvo un permiso de 15 días para trasladarse hasta Panguipulli, donde se le realizará el control de su medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Asimismo, Luis Flores, que estaba con arresto nocturno, quedó con firma quincenal.