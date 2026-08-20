Tras reunión con ministro Arrau: UDI descarta que el Gobierno evalúe plebiscito y pide ajustes a reforma de seguridad para asegurar su aprobación

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, junto a los diputados Constanza Hube, Eduardo Cretton y Jaime Coloma, sostuvieron una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para abordar la reforma constitucional en materia de seguridad y la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

Tras la cita, descartaron que el Gobierno esté explorando un plebiscito y pidieron ajustar la reforma para asegurar su aprobación.

La parlamentaria Weisse valoró el trabajo que está realizando Arrau y agregó que la bancada seguirá realizando aportes para perfeccionar la reforma.

“Hemos hecho aportes que consideramos muy valiosos y vamos a seguir trabajando para mejorar esta agenda de seguridad“, señaló, quien además descartó incorporar un plebiscito en la reforma constitucional.

Por su parte, la diputada Hube calificó la reunión como “muy provechosa” y destacó la apertura del ministro a evaluar las posibles modificaciones al proyecto.

“Le hemos propuesto distintas líneas de navegación y cambios a esta propuesta de reforma constitucional y vamos a seguir trabajando en ellas”, sostuvo.

En esa misma línea, su compañero Cretton afirmó que la prioridad debe ser fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar la delincuencia.

“Los chilenos están cansados de seguir haciendo plebiscitos. La Constitución tiene que ser una norma que dé certezas y garantías“, afirmó.

Finalmente, el diputado Coloma destacó la disposición del Ejecutivo para perfeccionar la iniciativa y respaldó la reducción de la duración de los estados de excepción.