Tras problemas en rendición del Simce: Anuncian reprogramación en establecimientos afectados y culpan a proveedor externo

La Agencia de Calidad de la Educación aseguró que el 97% de los cursos rindieron la prueba de forma normal, pero que evaluarán medidas legales por los incumplimientos en ciertos establecimientos.

Durante la mañana de este miércoles, distintos alcaldes y sostenedores reportaron una serie de problemas con la rendición de la prueba Simce para alumnos de 8° básico.

A raíz de esta situación, la Agencia de Calidad de la Educación -institución autónoma, vinculada a Presidencia y al Ministerio de Educación- emitió un comunicado en la que detalló la situación de la jornada.

La agencia detalló que la medición se aplicó en un “universo de más de 9.000 cursos, de los cuales se han aplicado de forma normal en el 97% de los cursos“.

Sin embargo, reconocieron que “se presentaron algunos incumplimientos por parte del proveedor Infer, que afectó la aplicación en algunos establecimientos de algunas comunas de la Región Metropolitana. A lo anterior, se suma un corte de agua no programado en la Región de Tarapacá”.

“La Agencia de Calidad determinó la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos de la Región Metropolitana en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte”, añadieron.

En cuanto a los establecimientos afectados, se detalló que “se reprogramará la aplicación de la prueba en sesiones complementarias en fechas que se acuerden con las entidades sostenedoras respectivas, para resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar resguardando la validez y comparabilidad de los datos”.

“Respecto al incumplimiento del proveedor, la institución está haciendo todos los análisis jurídicos para cursar las multas y sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, afectando el proceso de rendición de este año”, agregaron.