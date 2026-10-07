Tras posible candidatura de Bachelet: Diputados UDI anuncian indicación para prohibir que asignaciones de expresidentes se utilicen para financiar actividades políticas

Este miércoles, el subjefe de la bancada de diputados, Sergio Bobadilla, junto con el integrante de la Comisión de Constitución, Eduardo Cretton, anunciaron que presentarán una indicación en el marco de la discusión de la Ley de Presupuestos 2027 para prohibir que las asignaciones que reciben los exmandatarios puedan ser utilizadas con fines proselitistas o electorales.

Esto ocurre luego de que la expresidenta Michelle Bachelet abriera la puerta a una tercera candidatura presidencial en el Canal TVU de la Universidad de Concepción.

En ese contexto, plantearon su preocupación por el despliegue de Bachelet y Boric en la contingencia política. Tras revisar el uso de dichas asignaciones, Cretton y Bobadilla propondrán establecer distintos límites, como que los recursos no puedan utilizarse para financiar actividades de carácter político.

Además, plantearon que los fondos provengan de la Presidencia de la República y no del Senado, con el fin de que puedan ser fiscalizados por la Contraloría General de la República (CGR).

“Durante mucho tiempo ha existido una regla en nuestro país, que si bien no está expresamente incorporada en una ley, se entendía conocida y respetada por todos: que los exmandatarios no utilizan su condición ni los recursos que reciben del Estado para intervenir activamente en la contingencia o financiar actividades de carácter político. Pero lamentablemente, en las últimas semanas hemos visto cómo los expresidentes Boric y Bachelet decidieron romper esa tradición, asumiendo un protagonismo político que nos lleva a cuestionar hasta dónde corresponde que sus gustitos sean financiados con los recursos de todos los chilenos, más aún ahora que conocemos que la exmandataria estaría disponible a asumir una tercera candidatura”, criticaron ambos legisladores.

Bobadilla y Cretton detallaron que “como bancada UDI hemos decidido presentar una indicación para establecer distintos límites al uso de estos recursos”, aclarando que “en ningún caso estamos cuestionando que los expresidentes reciban una asignación por la función institucional que desempeñaron, sino que, por tratarse de fondos públicos, también debemos exigirles responsabilidad, austeridad y un uso acorde con los fines para los cuales fueron creados”.

“Los chilenos no tienen por qué financiar con sus recursos las aspiraciones políticas de ningún exmandatario. Si alguno de ellos decide volver a competir por la Presidencia –una posibilidad que hoy la propia Bachelet dejó abierta–, sería inaceptable que los fondos que reciben pudieran utilizarse, directa o indirectamente, para costear una plataforma electoral, porque no fueron concebidos para ese fin y, además, porque sería fuera de los plazos legales”, cerraron los gremialistas.