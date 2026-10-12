Tras muerte de dos trabajadores en El Teniente: DT detiene labores y fiscaliza a empresas involucradas

La Dirección del Trabajo (DT) ordenó suspender las labores en el sector donde ocurrió el accidente que dejó dos trabajadores fallecidos en la División El Teniente de Codelco, en la Región de O’Higgins, e inició una fiscalización para determinar las condiciones laborales y de seguridad existentes al momento de la emergencia.

La suspensión se aplicó específicamente al camino de acceso al botadero Cráter Norte, sector donde ocurrió el accidente y en el que se realizan depósitos de material estéril.

Permanecerá vigente, en tanto, hasta que la empresa acredite ante la Dirección del Trabajo que existen las condiciones de seguridad necesarias para reanudar las labores.

La decisión se adoptó después del accidente ocurrido durante la tarde del domingo 11 de octubre en el sector Cráter Norte de El Teniente, donde trabajadores contratistas fueron alcanzados por un deslizamiento mientras desarrollaban labores en el lugar.

Dirección del Trabajo fiscaliza a Codelco y empresas contratistas

El director del Trabajo, David Oddó, explicó que el organismo ya mantenía labores de fiscalización tanto sobre Codelco como sobre AURA, una de las empresas vinculadas a los trabajadores afectados.

“La Dirección del Trabajo ha realizado más de 200 fiscalizaciones a la empresa contratista AURA, en materias relacionadas con la salud y seguridad de sus trabajadores. Codelco División El Teniente también ha sido fiscalizada en más de 200 oportunidades por la Dirección del Trabajo, en materias vinculadas con higiene y seguridad”, señaló.

Funcionarios de la DT llegaron al lugar durante el mismo domingo y permanecieron desarrollando diligencias hasta después de la medianoche.

Como parte del procedimiento, la empresa mandante, la contratista y la subcontratista tendrán un máximo de cuatro días hábiles para entregar los antecedentes requeridos por el organismo fiscalizador.

Junto con la investigación del accidente, Oddó afirmó que la respuesta institucional debe considerar medidas destinadas a prevenir nuevos episodios y no limitarse a eventuales sanciones.

“El foco debe estar, también, en la prevención de estos hechos, para lo cual estamos trabajando en un plan que permitirá fortalecer las acciones preventivas, de capacitación y de fiscalización, en un trabajo conjunto entre trabajadores, sindicatos y empresas”, indicó el director.

“Lo más importante es proteger la vida y la seguridad de las personas, y para eso lo fundamental es focalizar las acciones de prevención en aquellas faenas y labores de mayor accidentabilidad. No basta con multar, también vamos a prevenir, capacitar y acompañar”, afirmó.

En paralelo a la fiscalización laboral, tanto el Ministerio Público como la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollan diligencias para establecer cómo ocurrió el accidente y si se cumplían las condiciones de seguridad requeridas.