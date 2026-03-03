Tras llamado del cardenal Chomali, Boric dice estar “disponible” para retomar diálogo con Kast tras quiebre

El cardenal Fernando Chomali llamó a retomar el diálogo entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, señalando que “Chile pide consensos y unidad” y que ello sería un “gran ejemplo para los jóvenes”.

El quiebre en la relación entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast se produjo a raíz de la polémica por el cable submarino. Este martes se suspendió la reunión, luego Kast informó ante la presa el término de las reuniones bilaterales previas al traspaso de mando, antes de asumir el 11 de marzo.

El Ejecutivo lamentó la decisión y reiteró su disposición a continuar con las conversaciones pendientes entre la administración vigente y la de Kast. Pese a ello, el republicano mantuvo su postura y canceló las 35 reuniones programadas en ministerios y subsecretarías.

Ante la polémica, el cardenal Fernando Chomali hizo un llamado para que ambas autoridades vuelvan a retomar el diálogo antes del cambio de mando el 11 de marzo.

“Como Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento (card. R. Silva), llamo a G.abriel Boric y a José Antonio Kast a que vuelvan a dialogar. Chile pide consensos y unidad. Además, sería un gran ejemplo para los jóvenes. El todo es más que las partes. ¡Atrévanse por amor a Chile!”, publicó en X.

Llamado al que respondió el jefe de Estado, señalando que está “100% disponible” para reanudar las conversaciones con José Antonio Kast.