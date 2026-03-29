Tras llamado de Kast a “ponerse al día” con el CAE: Revelan que diputada Republicana registra una deuda de $ 38 milllones

Se trata de Claudia Reyes, legisladora que mantiene la deuda más alta entre 8 diputados deudores del CAE. La diputada, que estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Austral de Chile, evitó referirse a la deuda que tiene con el Estado.

“Hacemos un llamado a aquellos que no están pagando el CAE y tienen posibilidad de hacerlo, y a aquellos que usan las leyes para hacer una repactación -por ejemplo- del pago de impuestos o de devolución de impuestos, a que piensen en el otro, a que se pongan al día“.

La frase es autoría del Presidente José Antonio Kast, el pasado 17 de marzo, día en que hizo un llamado a los deudores del Crédito con Aval del Estado a ponerse al día con sus pagos.

Pero el Mandatario fue más allá y advirtió: “Había muchas personas que abusaron de las licencias, y dejaron de hacerlo porque una autoridad administrativa publicó los datos. ¿Ustedes quieren aparecer publicados? ¿Para qué? Si son datos públicos”.

A poco más de 15 días de dicho emplaamiento, El Mercurio reveló que una diputada, de la tienda fundada por el Presidente, debe más de $38 millones al Estado.

Se trata de Claudia Reyes, legisladora que mantiene la deuda más alta entre 8 diputados deudores del CAE. La diputada, que estudió Ingeniería Agrónoma en la Universidad Austral de Chile, evitó referirse a la deuda que tiene con el Estado.

Pero en la lista, también figura otro militante del Partido Republicano: El diputado José Carlos Meza. El reelecto diputado presenta una morosidad con el Estado de 234,26 UTM, es decir unos 16,3 millones de pesos.

Tras ser emplazado por El Mercurio, Meza -que estudió en la Universidad Católica de Valparaíso- aseguró que “verifiqué con la universidad y me informaron que el último pago se hizo en 2023. Así que desde el 1 de abril me darán la opción de un convencio para seguir pagando”.

En el listado también aparecen otros legisladores, como Sara Concha, del Partido Social Criastiano, con una mora de de 1,5 millones de pesos; los socialistas Emilia Nuyado y Francisco Crisóstomo con deudas de 6,2 y 1,2 millones de pesos, respectivamente.

En el Frente Amplio también hay deudores: Carolina Tello le debe al Estado 12,9 millones; mientras que la diputada comunista, Nathalie Castillo registra morosidad por 27,8 millones. Y finalmente aparece el independiente Héctor Ulloa con 18,6 millones.