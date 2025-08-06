Tras intensas lluvias en el norte: ¿Para cuándo está proyectado el florecimiento del desierto florido?

El evento, que transforma el árido paisaje del desierto de Atacama en un tapiz de flores silvestres, solo ocurre bajo condiciones climáticas especiales, cuando lluvias fuera de lo habitual activan la germinación de semillas que han estado latentes durante años.

Las recientes precipitaciones en la provincia de Huasco y la costa del norte chico podrían traer de regreso uno de los fenómenos naturales más espectaculares y poco frecuentes del planeta: el desierto florido.

Según proyecciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las condiciones actuales permitirían que este evento comience a desarrollarse desde la tercera semana de septiembre, con su punto más alto estimado para octubre, extendiéndose posiblemente hasta mediados de noviembre.

Expectativa por un fenómeno único y poco habitual

El evento, que transforma el árido paisaje del desierto de Atacama en un tapiz de flores silvestres, solo ocurre bajo condiciones climáticas especiales, cuando lluvias fuera de lo habitual activan la germinación de semillas que han estado latentes durante años.

Jorge Carabantes, jefe de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, anticipó que el florecimiento podría extenderse desde la zona de Totoral hasta Caleta Chañaral de Aceituno, cubriendo buena parte de la región de Atacama.

Uno de los sectores más esperados por los visitantes será el Parque Nacional Llanos de Challe, que históricamente ha sido uno de los epicentros del fenómeno, gracias a su diversidad de especies endémicas y paisajes únicos.

Turismo en alza, pero con responsabilidad ambiental

Más allá del atractivo visual, el posible regreso del desierto florido representa una oportunidad clave para el turismo local. Así lo destacó el seremi de Agricultura, Cristián Cortés, quien señaló que el evento “permitirá proyectar internacionalmente la belleza del desierto tras las lluvias, y dinamizar la economía de la región”.

Sin embargo, las autoridades también hicieron un enfático llamado al cuidado del entorno. Sandra Morales, directora regional de Conaf, pidió a los visitantes respetar los senderos habilitados, evitar llevar mascotas y no dejar residuos en el área natural.

“Este ecosistema es muy sensible. La protección del Desierto Florido depende de la conducta de cada visitante”, advirtió.