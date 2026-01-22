Tras incidentes de barristas de Colo Colo en Uruguay, UDI pide urgencia a proyecto que prohíbe la salida del país a hinchas sancionados

Los diputados de la UDI, Marco Antonio Sulantay y Cristóbal Martínez, solicitaron poner con suma urgencia el proyecto de ley que establece la prohibición de salir del país a hinchas que hayan sido sancionados en el marco de la Ley de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional.

Durante este jueves, tras los incidentes protagonizados por barristas de Colo Colo contra hinchas de Peñarol en las afueras del Estadio Centenario de Montevideo, diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitaron poner con suma urgencia el proyecto de ley que establece la prohibición de salir del país a hinchas que hayan sido sancionados.

En concreto, los parlamentarios gremialistas e integrantes de la Comisión de Deportes, Marco Antonio Sulantay y Cristóbal Martínez, pidieron priorizar la iniciativa ingresada en junio de 2022, la cual busca restringir por un período de un año la salida del país de fanáticos sancionados, cuando la selección chilena o clubes nacionales participen en torneos internacionales.

El proyecto apunta a quienes han sido castigados en el marco de la Ley de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional.

Desde su perspectiva, los legisladores sostienen que el país “se ve gravemente afectado por culpa de estos mal llamados barra bravas, que cometen actos de vandalismo en ciudades de otros países, agrediendo a seguidores de clubes rivales y realizando una serie de incivilidades a plena luz del día”.

“La violencia en el deporte no puede ser justificada ni validada en ningún ámbito que rodea esta actividad, ya sea entre los jugadores que se encuentran compitiendo o los espectadores que participan del evento”, subrayaron Sulantay y Martínez, tanto dentro como fuera de los estadios.

Finalmente, plantearon que es “nuestro deber como sociedad imponer sanciones a estos barristas, impidiéndoles asistir a espectáculos de fútbol en el exterior, para evitar que se repitan las mismas conductas que han realizado dentro del país”.