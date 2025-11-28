Tras encuentro con Bachelet: Jeannette Jara se reúne con la exprimera dama Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos

La candidata presidencial del oficialismo y la DC compartió esta mañana un desayuno en su casa con la exprimera dama.

La mañana de este viernes, la candidata presidencial Jeannette Jara se reunió con Luisa Durán, esposa del expresidente Ricardo Lagos.

El encuentro con la exprimera dama se suma al que la candidata del oficialismo/DC sostuvo este jueves con la expresidenta Michelle Bachelet.

“Compartí un desayuno con Luisa Durán para revisar y proyectar iniciativas sociales y culturales que marcaron profundamente a Chile: Sonrisa de Mujer, las Orquestas Juveniles y tantos programas que ampliaron oportunidades y cambiaron vidas”, señaló Jara en redes sociales.

Detalló que hablaron de “cómo políticas públicas bien diseñadas, con cariño y sentido de país, pueden abrir caminos para miles de familias. Le agradecí sinceramente su visita y todo el aprendizaje que nos compartió sobre cómo se construyeron estas iniciativas que tantas mujeres y jóvenes aún recuerdan”.

“Vine por invitación de Jeannette, para conversar sobre las cosas que hice durante la época que Ricardo fue presidente y sobre todo de la Sonrisa de la Mujer y de la Orquesta Juvenil, porque yo realmente tengo preocupaciones, igual que ella, de que estas cosas no puedan seguir desarrollándose”, señaló Durán.

Por su lado, la candidata a la exprimera dama por su visita. “Nos contó muchos elementos de cómo se construyeron políticas públicas importantes, como Sonrisa de Mujer, que muchas mujeres de Chile recuerdan. Nosotros le contamos sobre nuestras propuestas de Sonrisas que Sanan, que buscan de alguna manera también apoyar a las personas para que puedan volver a sonreír en nuestro país, y tener claro que el desarrollo cultural y el proyecto de la Orquesta Filarmónica que ustedes iniciaron es algo que cualquier país quisiera ya tener”.

Respecto a esto último, Jara afirmó que “como futura Presidenta de Chile quiero impulsar y seguir reforzando, porque ha dado oportunidad a muchos niños y jóvenes de nuestro país, de construir unas carreras en torno al tema de la música que ni siquiera se habrían imaginado“.