Tras dos años sin embajador: Presidente Kast designa a Gabriel Zaliasnik como representante de Chile en Israel

Este jueves, el gobierno anunció la designación de nuevos embajadores por parte del presidente José Antonio Kast.

El mandatario designó como embajadores de Chile a Ricardo Hernández en Ecuador, Hernán Bascuñán en Países Bajos, James Sinclair en el Vaticano y a Gabriel Zaliasnik en Israel.

Israel no contaba con un representante diplomático desde el año 2024, cuando el entonces presidente Gabriel Boric decidió retirar a Gabriel Carvajal.

El nombre de Zaliasnik, expresidente de la comunidad judía en Chile, ya circulaba desde hace algunas semanas, levantando críticas desde la Comunidad Palestina en Chile, quienes en marzo calificaron su eventual nombramiento como “una decisión políticamente provocadora, jurídicamente incoherente y moralmente inaceptable”.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

Gabriel Zaliasnik

Abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios.

Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile.

Fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile y es consejero del Colegio de Abogados.

Ricardo Hernández

Administrador público y politólogo de la Universidad de Chile.

Egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello y cuenta con un magíster en Economía de la Universidad Javeriana de Colombia.

Al momento de su designación, ejercía como jefe de la División de Integración Regional Multilateral.

Fue embajador en Colombia e Irlanda, y ha ejercido labores en las embajadas de Chile en Argentina, México y Perú, y en la Misión ante Naciones Unidas.

Hernán Bascuñán

Abogado de la Universidad de Chile y graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Al momento de su designación, ejercía como director de la Academia Diplomática Andrés Bello.

También se ha desempeñado como subdirector de Planificación Estratégica de la Cancillería y ha ejercido como embajador en Suecia, Letonia y República Checa.

James Sinclair