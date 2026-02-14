País Amarillos por Chile

Tras disolución propuesta por el Servel: Amarillos por Chile acepta cierre y anuncia nueva etapa política

Por CNN Chile

14.02.2026 / 16:26

La colectividad que lideró el rechazo a la propuesta constitucional de 2022 cesará su existencia legal el 4 de marzo, pero afirma que sus convicciones políticas se mantendrán vigentes.

Amarillos por Chile emitió un comunicado este sábado aceptando la resolución del Servel que ordena la disolución del partido, junto a otras 13 colectividades que no alcanzaron los umbrales mínimos de votación o representación parlamentaria.

“Nuestro partido dejará oficialmente de existir el próximo 4 de marzo”, señala el texto, aunque enfatiza que “no desaparecerán nuestros ideales ni la voluntad que nos llevó a unirnos”.

Trayectoria y legado

La directiva nacional destacó su participación en las elecciones regionales de 2024, las parlamentarias de 2025 y el apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei.

“En cada uno de esos desafíos, nuestras y nuestros militantes desplegaron sus mayores esfuerzos”, resaltaron, según reportó La Tercera. Pese al cierre formal, el partido anticipa una continuidad: “No cerramos una historia: iniciamos una nueva etapa”, impulsando una política de acuerdos y vocación por el bien común.

