Tras críticas de partidos: José Antonio Kast sigue evaluando composición de su gabinete

16.01.2026 / 15:48

A pesar de las críticas, la vocera de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, confirmó que sigue en pie la presentación del gabinete para el próximo 20 de enero.

José Antonio Kast continúa evaluando la composición de su gabinete, luego de diversas críticas de partidos apuntando a la participación de independientes en el futuro Gobierno.

El presidente electo señaló hace algunos días que el próximo 20 de enero presentará a sus ministros y ministras, pero ha habido cambios debido a distintas decisiones de partidos.

Esto, porque desde el Partido Nacional Libertario (PNL) afirmaron que se restarán del futuro gabinete.

El gabinete de Kast

Respecto a la composición del gabinete, se ha hablado de que sería mayoritariamente técnico, por sobre lo político, y con más presencia de independientes.

Eso ha provocado que distintos partidos muestren su molestia, lo que habría hecho eco en la OPE para ciertas definiciones en puestos claves.

De todos modos, la vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE), Mara Sedini, confirmó que sigue en pie la presentación del próximo martes 20.

“Más allá de los nombres, lo importante es las definiciones que ha ido tomando el presidente electo en torno a cuáles son las prioridades del país y cuáles son los perfiles de las personas para poder encabezar las distintas carteras que tienen mandatos claros, definitivos, en base a las urgencias que se han planteado desde la campaña”, dijo Sedini.

Y agregó que Kast armará un gabinete teniendo en cuenta dichas necesidades.

“Lo importante es tener claro que van a ser personas muy alineadas con ese proyecto. Yo entiendo que hay ansiedad, entiendo que hay especulaciones, que hay rumores, que hay distintas opiniones respecto a lo que va a pasar, pero el gabinete definitivo se presentará el día 20. El presidente electo, a través de los canales institucionales, dará a conocer a quienes van a encabezar las carteras”, sentenció.

