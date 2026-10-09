Tras aluvión en Las Condes: Aguas Andinas informa que servicios de agua potable y alcantarillado funcionan con normalidad

Aguas Andinas informó que sus servicios de agua potable y alcantarillado se encuentran funcionando con normalidad, tras el aluvión que afectó parte de la comuna de Las Condes y las lluvias registradas en gran parte de la Región Metropolitana.

A través de un comunicado, la empresa informó: “Queremos aclarar que nuestros servicios de agua potable y alcantarillado operan en completa normalidad y sin impactos en la calidad de cara a la comunidad”.

Y añadieron que la zona donde se produjo el aluvión “se abastece principalmente de la Planta de tratamiento de agua potable Padre Hurtado, cuya fuente es un canal que recoge aguas del río Maipo, cuenca que no se ha visto afectada hasta el momento”.

Aguas Andinas recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se entregará el detalle de cualquier cambio o evaluación de la situación que se registra en la región.

El subgerente de Producción de la empresa, Juan Ramón Riquelme, reafirmó el mensaje: “Frente a la emergencia que se está viviendo en la comuna de Las Condes, queremos aclarar que nuestros servicios de agua potable y alcantarillado funcionan con normalidad y sin impactos en la calidad de cara a la comunidad”.

Añadió que “en caso de constatar algún cambio en las condiciones del suministro de acuerdo con la evolución del frente climático, la comunicaremos oportunamente en nuestros canales oficiales”.