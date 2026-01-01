Tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: Joven de 20 años queda en riesgo vital

El ataque, ocurrido dentro del Espacio Marina durante la celebración masiva, mantiene al paciente hospitalizado mientras Fiscalía y Carabineros investigan.

Un joven de 20 años permanece hospitalizado en riesgo vital tras sufrir una agresión de carácter desconocido durante la fiesta masiva de Año Nuevo en el Espacio Marina de Talcahuano.

La Fiscalía del Biobío y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (OS-9) llegaron al lugar para aislar el recinto y realizar los primeros peritajes.

Recinto aislado para la investigación

Según reportó La Tercera, el fiscal de Análisis Criminal, Mario Elgueta, confirmó que el hecho ocurrió dentro del recinto de la fiesta y que actualmente “está aislado y se mantiene todavía en resguardo”.

Todo, explicó la autoridad, “para poder determinar a partir del relato de los testigos presenciales el lugar exacto”.