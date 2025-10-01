País jorge valdivia

Tras acusación de denunciante: Tribunal mantiene arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia

Por CNN Chile

01.10.2025 / 13:09

Una de las denunciantes del exfutbolista lo acusó de incumplir la medida de prohibición de acercamiento.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó mantener las medidas cautelares de Jorge Valdivia, además de ampliar en 70 días el plazo de la investigación.

La instancia se llevó a cabo luego de que una de las mujeres que lo denunció por el delito de violación lo acusara de incumplir en dos oportunidades la medida de prohibición de acercarse a ella.

La situación ocurrió el pasado 13 de septiembre en el mercado París Londres. Según señaló la mujer, se habría encontrado con el exfutbolista en dos oportunidades.

Si bien en el primer encuentro no hubo interacción entre ambos; sin embargo, en el segundo, la denunciante afirmó que Valdivia se habría ubicado a pocos metros de distancia y que le habría lanzado improperios.

Cabe recordar que desde enero de este año el exjugador cumple con arresto domiciliario nocturno, medida con la que se mantendrá.

