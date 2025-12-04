Tras 212 años de historia, el Instituto Nacional elige a su primera presidenta del Centro de Estudiantes

El 15 de marzo de 2021 las mujeres pudieron matricularse por primera vez en el Instituto Nacional. En medio de este proceso de cambios dentro del histórico establecimiento, y tras 212 años de existencia, los estudiantes escogieron por primera vez a una mujer como representante.

El 10 de agosto de 1813, el Instituto Nacional (IN) abrió oficialmente sus puertas en medio de un periodo complejo: Chile enfrentaba diversas guerras con el Reino de España en el contexto de la Independencia. Sin embargo, el 6 de octubre de ese mismo año, las fuerzas realistas ingresaron a Santiago y solicitaron su clausura.

Tras las victorias de Chacabuco y Maipú, Chile consolidó su independencia. El 12 de noviembre de 1818, el Senado pidió al Director Supremo Bernardo O’Higgins reabrir el establecimiento educativo. Aunque el proceso estuvo marcado por dificultades, la reapertura se concretó finalmente el 20 de julio de ese año. Desde entonces, el IN ha sido parte de los principales procesos sociales y políticos del país.

Desde este establecimiento han egresado diversos expresidentes de la República, entre ellos:

Manuel Bulnes Prieto (1841-1851).

Manuel Montt Torres (1851-1861).

José Joaquín Pérez (1861-1871).

Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876).

Aníbal Pinto Garmendia (1876-1881).

Domingo Santa María (1881-1886).

José Manuel Balmaceda (1886-1891).

Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901).

Germán Riesco Errázuriz (1901-1906).

Pedro Montt Montt (1906-1910).

Ramón Barros Luco (1910-1915).

Juan Luis Sanfuentes (1915-1920).

Emiliano Figueroa Larraín (1925-1927).

Pedro Aguirre Cerda (1938-1941).

Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).

Salvador Allende Gossens (1970-1973).

Patricio Aylwin Azócar (1990-1994).

Ricardo Lagos Escobar (2000-2006).

Los cambios en el Instituto Nacional

Un hito marcó la historia del IN: el 15 de marzo de 2021, después de 207 años, las mujeres pudieron matricularse por primera vez. El municipio de Santiago obtuvo la autorización del Ministerio de Educación para que el establecimiento pasara a ser plurigénero. En ese contexto de transformaciones internas, los y las estudiantes eligieron por primera vez a una presidenta del Centro de Estudiantes.

La nueva presidenta del Instituto Nacional

Colomba Tobar fue electa como presidenta del Centro de Estudiantes junto a su lista “Conciencia”. Según informó The Clinic, anteriormente se había desempeñado como vicepresidenta del centro de estudiantes saliente.

Su liderazgo se dará en un escenario complejo, marcado por episodios de violencia asociados a los denominados “overoles blancos” en los liceos emblemáticos y por recientes hechos ocurridos dentro del establecimiento, donde tres profesoras fueron agredidas y rociadas con un acelerante por encapuchados.