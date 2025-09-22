Cambio en la transmisión: Este es el canal que emitirá la revancha entre U. de Chile y Alianza Lima por la Sudamericana

El duelo de vuelta por los cuartos de final, a disputarse el jueves 25 de septiembre en Coquimbo, tendrá transmisión exclusiva por un canal distinto al de la ida.

La Copa Sudamericana entra en su fase decisiva y el cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima tendrá una novedad importante para los hinchas: el partido de vuelta será transmitido en exclusiva por DirecTV y su plataforma de streaming DGO, dejando fuera a ESPN, que emitió el duelo de ida.

El compromiso definirá al clasificado a las semifinales del torneo continental. La U llega con ventaja deportiva tras el 0-0 obtenido en Lima y buscará su paso en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas.

La Conmebol confirmó que el colombiano Carlos Betancur será el árbitro principal, acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes, mientras que en el VAR estarán Heider Castro y Yadir Acuña.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán ratificar su buen momento ante su gente y avanzar por primera vez en años a las semifinales de la Copa Sudamericana.