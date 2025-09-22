País copa sudamericana

Cambio en la transmisión: Este es el canal que emitirá la revancha entre U. de Chile y Alianza Lima por la Sudamericana

Por Michel Nahas Miranda

22.09.2025 / 07:34

{alt}

El duelo de vuelta por los cuartos de final, a disputarse el jueves 25 de septiembre en Coquimbo, tendrá transmisión exclusiva por un canal distinto al de la ida.

La Copa Sudamericana entra en su fase decisiva y el cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima tendrá una novedad importante para los hinchas: el partido de vuelta será transmitido en exclusiva por DirecTV y su plataforma de streaming DGO, dejando fuera a ESPN, que emitió el duelo de ida.

El compromiso definirá al clasificado a las semifinales del torneo continental. La U llega con ventaja deportiva tras el 0-0 obtenido en Lima y buscará su paso en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas.

La Conmebol confirmó que el colombiano Carlos Betancur será el árbitro principal, acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes, mientras que en el VAR estarán Heider Castro y Yadir Acuña.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán ratificar su buen momento ante su gente y avanzar por primera vez en años a las semifinales de la Copa Sudamericana.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Deportes Ministro de Seguridad (s) defiende decisión sobre aforo en duelo de Los Cóndores ante Samoa
Diputada Yeomans anticipa propuestas finales de Jeannette Jara y critica programa de Kast: “Recortes irresponsables”
Confirman condena contra Entel por falta de resguardo de datos personales: Justicia determinó que cliente fue estafado
“Si ganamos limpiamente me enojo”: Youtuber peruano lanza irónica declaración de cara a la revancha entre U de Chile y Alianza Lima
Cantante D4vd "colabora con las autoridades" tras hallazgo del cadáver de menor desaparecida en 2024 en auto que sería de su propiedad
Máximo Pacheco e histórico acuerdo de Codelco con Anglo American: "A nivel mundial, el cobre es la gran estrella de la minería"