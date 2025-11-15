Trama Bielorrusa: Tribunal dicta prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos

Los abogados son imputados por los delitos de cohecho reiterado, lavado de activos y soborno reiterado.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago determinó prisión preventiva para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”.

El tribunal decretó un plazo de 90 días para la investigación. En tanto, los imputados serán trasladados al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

La decisión se fundó en que la libertad de los imputados es “un peligro para la seguridad de la sociedad”.

“Estimando que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, se decreta la prisión preventiva de los imputados Migueles, Vargas y Lagos“, indicó la jueza Patricia Ibacache.

Y añadió que Migueles, Vargas y Lagos “se han reído de todo un país participando de reuniones sociales mientras existía un conflicto judicial que los afectaba como parte o como juez”.

Los imputados hacían viajes, “ostentando y evidenciado en redes sociales la amistad que los unía, porque ni siquiera han tenido el cuidado de ocultar sus conductas delictivas”, advirtió la magistrada.

Migueles es imputado como autor de cohecho reiterado y lavado de activos; y de Mario Vargas Cociña y Eduardo Carlos Lagos Herrera, imputados como autores de lavado de activos y soborno reiterado.

Migueles, además, es pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue destituida de su cargo por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla.

De acuerdo a la Fiscalía, como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, los abogados Vargas y Lagos habrían pagado $45 millones a Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un proceso por una licitación fallida.