Trama bielorrusa: Corte acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

En sentencia unánime, el tribunal consideró que se cumplen todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de Vivanco.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco.

Esto por su vinculación al llamado caso “muñeca bielorrusa“, a propósito de diversas irregularidades relacionadas con causas tramitadas en el máximo tribunal.

En sentencia unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la otrora magistrada presentados por el Ministerio Público.

“De los antecedentes expuestos surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco, prevaliéndose de su rol como ministra de la Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Lagos y Vargas) —con quienes mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad—, por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas individualizadas”, señala el fallo.

El documento agrega que “es así como del análisis de tales antecedentes es plausible inferir que ella, en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del Máximo Tribunal, con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación como reflejo de sus obligaciones estatutarias, sumas que recibió conociendo su origen ilícito, el que usó con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su origen ilícito a través de diversas maniobras coordinadas con los restantes imputados aludidos en los cuatro capítulos de la acusación en análisis”.

“Por otra parte, es posible sostener que durante la tramitación del litigio judicial entre CBM y Codelco —en particular de los procesos Roles N° 141.421-2023 y N° 1.150-2024 de la Excma. Corte Suprema—, la querellada (Vivanco) incurrió en una serie de infracciones a las reglas de tramitación de causas, actuaciones que fueron explicitadas en el informe de la Comisión de Ética que se constituyó para investigar las irregularidades vinculadas a su actuar ministerial”, agregaron.

Finalmente, la Corte de Santiago afirmó que de los antecedentes existentes, presentados por el Ministerio Público, “surgen evidencias serias, graves y plausibles que determinan que hay mérito suficiente para admitirla (la querella) respecto de todos sus acápites, sin perjuicio de que, en definitiva, la determinación de la concurrencia de todos sus elementos y los resultados delictivos (…) es una cuestión de fondo que habrá de dilucidarse en el juicio penal respectivo”.