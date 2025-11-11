País policial

Tragedia familiar en Melipilla: Investigan posible femicidio y suicidio en el que dos menores también fueron heridos

Por CNN Chile

11.11.2025 / 13:45

El hecho, que afectó a una madre y sus dos hijos, quedó al descubierto durante este martes.

Durante las últimas horas, se produjo una denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) en la comuna de Melipilla, lo que motivó la presencia de funcionarios policiales.

De forma preliminar, se indicó que en un domicilio se encontró el cuerpo de una madre junto al de un hombre, que sería su conviviente.

Además, fueron hallados dos menores de edad, de 7 y 4 años, que tenían heridas de distinta consideración.

Preliminarmente, las autoridades indicaron que trabajan bajo la hipótesis de un femicidio con un doble parricidio frustrado, tras lo cual el atacante se habría suicidado.

La madre, una mujer boliviana, tenía lesiones en el abdomen y en sus brazos.

Desde el Ministerio Público señalaron que -a raíz de denuncias previas- la familia había estado sujeta a medidas cautelares por VIF.

