Tras tragedia en El Teniente: Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas

El organismo informó que falta la autorización de la Dirección del Trabajo para retomar la operación segura en áreas autorizadas.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) autorizó el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente en Rancagua.

La decisión ocurre a una semana del fatal colapso que causó la muerte de 6 mineros.

Este viernes, el organismo explicó que “para retomar la operación segura y progresiva en las áreas autorizadas, aún resta la autorización de la Dirección del Trabajo“.

De ese modo, una vez que se cumplan estos requisitos, la División El Teniente entregará información sobre la fecha y las condiciones del retorno a la faena.

¿Cuáles son las medidas exigidas para el retorno a la División?

“La autoridad solicitó un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, cumplir con los lineamientos operacionales y difundir el plan de reapertura a todo el personal”, explicaron desde Sernageomin.

Este jueves, además, personal especializado de la Fiscalía de O’Higgins, de la PDI y académicos de la región, acudieron hasta El Teniente para descender hasta el sector Andesita y Teniente 7.

En el lugar, el personal realizó el descenso con el objetivo de realizar las pericias para determinar las causas de la tragedia.