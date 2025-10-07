Tragedia de adultos mayores en Chiguayante: Ordenan indemnizar con más de $600 millones a familiares de víctimas de incendio

El tribunal acreditó la responsabilidad de la dueña del Elam Santa Marta, quien deberá indemnizar a los familiares de los afectados.

El Primer Juzgado Civil de Concepción acogió una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual y condenó a la propietaria del establecimiento de larga estadía (Elam) Santa Marta a pagar una indemnización total de $645 millones a los familiares de las adultas mayores fallecidas y con lesiones graves, en incendio registrado en el hogar de acogida de Chiguayante, en agosto de 2018.

En el fallo, el tribunal estableció la responsabilidad civil de la demandada, quien resultó condenada en sede penal por cuasidelito de homicidio.

Chiguayante: Los detalles de la millonaria indemnización a víctimas de incendio

El fallo indica que “dicha sentencia condenatoria constituye prueba suficiente acerca del evento dañoso, desde que lo resuelto en la sentencia criminal pasa a tener mérito de cosa juzgada respecto de la condenada, sin que pueda en esta sede civil desconocer la responsabilidad que se le adjudicara en la penal”.

“Efectivamente a raíz del fallecimiento de sus respectiva madres y hermana, en las circunstancias que se produjo, y de las lesiones graves sufridas con motivo del incendio, siendo los y las demandantes víctimas indirectas y directa (doña LIDIA EMILIA ADAMS LABEYRIE, ahora representada por sus hijas doña PAMELA FONTAINE ADAMS y doña LORNA FONTAINE ADAMS), sufrieron un impacto negativo en su estado anímico, experimentando un sufrimiento psíquico, angustia o aflicción, independiente del grado de sensibilidad psicológica que pueda tener cada individuo”, se añade.

El Poder Judicial detalló que la suma total de la indemnización por ambos conceptos asciende a $645.000.000, debiendo pagarse esta cantidad reajustada conforme a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada y la época del pago efectivo.