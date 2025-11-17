Trabajadora murió en un tornado en 2019: Justicia confirmó indemnización de $25 millones para su familia

El hecho ocurrió en mayo de 2019, cuando la mujer falleció en dependencias de la empresa Aceros Regionales S.A.

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó una sentencia que condenó al pago de una indemnización de $25 millones a la familia de una trabajadora que murió por el paso de un tornado en 2019.

El tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma presentado por la condenada, Aceros Regionales S.A., junto con los recursos de apelación presentados por ambas partes.

Según lo informado por LUN, el hecho ocurrió el 31 de mayo de 2019, en una oficina de la empresa demandada que habría estado construida sobre un contenedor sin anclajes.

En medio del paso de un tornado que afectó ciudades de la Región del Biobío, la trabajadora falleció en las dependencias de la empresa.

El tribunal de alzada de Concepción ratificó la indemnización fijada por el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano, que falló a favor del hijo de la víctima, Francisco de la Jara.

Luego del fallo de la Corte de Concepción, de la Jara señaló que “me siento muy feliz por la decisión que tomaron a favor del caso y agradecer a mi abogado por llegar a transmitir lo que siento”.