Trabajador recibió $165 millones por error y fue demandado por su empresa: Justicia lo absolvió de “apropiación indebida”

Desde Cial anunciaron que presentarán un recurso de nulidad contra la sentencia del Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a un extrabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) que había sido acusado del delito de apropiación indebida luego que se le transfirieran por error $165.398.851.

Según la información entregada por Diario Finaciero, el hecho se produjo en mayo de 2022, cuando un asistente de despacho de Cial -que ganaba cerca de $500 mil- le comunicó al subgerente del centro de distribución que había recibido un pago de exceso en su cuenta corriente.

En la querella, se había indicado que recursos humanos tomó conocimiento del error y que desde la empresa le indicaron que “ese dinero no correspondía al pago de ningún servicio“.

Cial indicó que, luego de hablar con el trabajador, este se había comprometido a devolver al día siguiente el monto a través de un vale vista. Sin embargo, eso no ocurrió y el denunciado presentó su renuncia voluntaria el 2 de junio de ese año.

Luego de tres años de investigación, el propio tribunal decretó -el pasado 8 de septiembre- el sobreseimiento del delito de apropiación indebida que se le acusó.

El abogado del extrabajador, Alejandro Díaz, señaló que el acusado “se declaró absuelto, tal como nosotros lo habíamos afirmado en un principio“.

En una declaración entregada al citado medio, la demandante sostuvo que “Cial ejercerá todas las acciones legales que la normativa contempla, interponiendo un recurso de nulidad, a fin de que la resolución sea revisada”.