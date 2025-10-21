Trabajador murió en explosión mientras manipulaba material explosivo: Empresa deberá indemnizar a su familia con $80 millones

Sociedad Antolín Cisterna y Compañía SA deberá pagar una millonaria indemnización a la familia de la víctima luego de morir en una explosión en Antofagasta en 2017.

El Tercer Juzgado Civil de Santiago condenó a la Sociedad Antolín Cisterna y Compañía SA a pagar una indemnización por la muerte de un trabajador que falleció en una explosión en Antofagasta en enero de 2017.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal estableció que existió una responsabilidad extracontractual. Por este motivo, fijó en $80.000.000 la indemnización por concepto de daño moral que se deberá pagar a la cónyuge e hijos de la víctima.

En el fallo, se desestimó la responsabilidad solidaria atribuida a las empresas codemandadas Bechtel Chile Limitada y Minera Escondida Limitada.

El documento plantea que “como se ha podido observar de los antecedentes expuestos, en especial el peritaje efectuado por el G.O.P.E., de Carabineros de Chile, con el informe pericial por explosión en el restaurant El Refugio, incorporado en la presentación de fecha 22 de abril de 2023, folio 100, que el accidente ocurrido el 17 de enero de 2017, se produjo en circunstancias que el sr. Raúl Esteban Quiroz Montoya, y el sr. Andrés Osvaldo Millal Morales, efectuaban labores con dispositivos de plasma en el patio del restaurant”.

El fallo además indica que “la sociedad Antolín Cisternas y Cía. S.A., en conocimiento de la actividad que realizaba el sr. Quiroz Montoya, creó un riesgo inminente de peligro, al permitir que el trabajador obtuviera sin dificultades el producto denominado plasma o plasmafrag desde las bodegas de la empresa, sin advertirse sobre las salidas de los artículos, para que estos fueran transportados y trasladados dentro del radio urbano de la ciudad, permitiendo su manipulación y fragmentación, coligiéndose en consecuencia, la falta de diligencia, cuidado, supervisión y atención, tanto de la protección del producto, como de la actividad que cometía el sr. Quiroz Montoya, dándose por cumplido el tercer presupuesto de la responsabilidad extracontractual, esto es, que la acción u omisión haya sido cometida con dolo o negligencia”.

“Sin perjuicio de la responsabilidad establecida respecto de Antolín Cisternas y Cía. S.A., hay que mencionar ciertas circunstancias que envolvieron el accidente, en particular, que el día 17 de enero de 2017, aproximadamente a las 08:30 horas, el sr. Guillermo Harrington, gerente de proyectos, instruyó al sr. Andrés Millal, encargado de relaciones laborales, ir a comprar bidones de agua para abastecer la jornada. En circunstancias que son desconocidas para el Tribunal, el sr. Raúl Quiroz, decidió acompañar al sr. Millal, en una camioneta de la empresa, llevando consigo los cartuchos de plasma o plasmafrag, con rumbo al hostal donde ambos pernoctaban, con la finalidad de manipular y fragmentar el producto. En dicho acto, se produce la explosión que termina con las consecuencias que ya se han mencionado anteriormente”, se agregó.

Finalmente, el fallo apuntó a que “a pesar de que la omisión o abstención de la parte demandada ha resultado evidente, tanto en la vigilancia en el tránsito del producto, como en la actividad que realizaba el sr. Quiroz, con la fragmentación del plasma, resulta inentendible para el Tribunal la decisión del sr. Millal, de unirse a las labores de su compañero y desviarse de la tarea que le había sido encomendada, esto es, abastecer de agua la jornada del martes 17 de enero de 2017. Tal decisión y el comportamiento de asistir al sr. Quiroz, en el trabajo de manipulación de plasmafrag, manifiesta una exposición imprudente, inoportuna, temeraria e irresponsable, que no puede ser desconocida por el Tribunal, por lo que se establece el imperativo de reducir en forma condigna la regulación del daño reclamado. De este modo, habiendo determinado el daño moral de cada uno de los actores en $30.000.000, será reducido a $20.000.000 (veinte millones de pesos), para cada uno”.