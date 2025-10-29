Trabajador de servicentro fue asesinado por pedirle a bandas rivales que se retiren de gasolinera

El joven de 23 años intentó desescalar una discusión entre los delincuentes y les pidió que se retiren del lugar, lo que tuvo una brutal respuesta de parte de los criminales.

Un joven de 23 años fue asesinado la noche del martes 28 de octubre en un servicentro de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuando recién llegaba para iniciar su turno cerca de las 23:00 horas. Según los antecedentes preliminares, la víctima trabajaba en el lugar y fue alcanzada por disparos tras intervenir en una pelea entre dos grupos rivales que se encontraban al interior del recinto.

De acuerdo con testigos y registros de las cámaras de seguridad, los involucrados mantenían una acalorada discusión desde sus vehículos, lanzándose amenazas y provocaciones. El trabajador, intentando evitar que la situación escalara, se acercó para pedirles que se retiraran del lugar y poder iniciar con sus labores nocturnas.

Sin embargo, los sujetos reaccionaron con violencia: increparon al joven y abrieron fuego en su contra, causándole graves heridas. Pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, el trabajador falleció mientras recibía atención médica. Carabineros realiza intensas diligencias para dar con los responsables y esclarecer los hechos.