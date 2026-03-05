País ministerio de seguridad

“Trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional”: Ministra de Defensa se refiere a la muerte de militar en Punta Arenas

Por CNN Chile

05.03.2026 / 16:39

{alt}

El suboficial Carlos Palacios, perteneciente a la 4° Brigada Acorazada Chorrillos del Ejército, falleció la tarde del miércoles en el sector de La Laguna. La ministra Adriana Delpiano expresó sus condolencias y confirmó el inicio de investigaciones por parte de la Justicia Militar y un sumario institucional.

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al fallecimiento del cabo Carlos Palacios, militar de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos, ocurrido la tarde del miércoles en Punta Arenas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la secretaria de Estado expresó sus condolencias a la familia y cercanos del uniformado, y enfatizó que “lo central es esclarecer lo ocurrido”. Según reportó La Tercera, la representante de cartera confirmó que el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, le entregó los primeros antecedentes y confirmó el inicio inmediato de las investigaciones.

Operativo de búsqueda y hallazgo del cuerpo

De acuerdo al reporte inicial del Ejército, durante la tarde se perdió la ubicación del suboficial tras un incidente en el sector de La Laguna. Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate con apoyo de Bomberos, SAMU y Carabineros.

Cerca de las 17:50 horas, se confirmó el sensible fallecimiento del militar. Personal especializado del GOPE recuperó el cuerpo y lo entregó al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales. La institución entregó todos los antecedentes a la Fiscalía y abrió un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del hecho.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País Karim Bianchi descarta “presión” en votación del proyecto que conmuta penas: Se ausentó por un “problema familiar”
“Chantaje político” y “amenazas”: Republicanos responden a Paulina Vodanovic (PS) por advertencia sobre candidatura de Michelle Bachelet a la ONU
Las claves del proyecto que conmuta penas a condenados | CNN Prime
Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pide unirse a solicitud para desestimar cargos de narcoterrorismo en EE.UU.
Senado aprueba proyecto que regula las Sociedades Anónimas Deportivas: ¿Qué sigue ahora y cuáles son los cambios?
"Trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional": Ministra de Defensa se refiere a la muerte de militar en Punta Arenas