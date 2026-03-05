“Trabaja la Justicia Militar y un sumario institucional”: Ministra de Defensa se refiere a la muerte de militar en Punta Arenas

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió al fallecimiento del cabo Carlos Palacios, militar de la 4° Brigada Acorazada Chorrillos, ocurrido la tarde del miércoles en Punta Arenas.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la secretaria de Estado expresó sus condolencias a la familia y cercanos del uniformado, y enfatizó que “lo central es esclarecer lo ocurrido”. Según reportó La Tercera, la representante de cartera confirmó que el comandante en jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, le entregó los primeros antecedentes y confirmó el inicio inmediato de las investigaciones.

Operativo de búsqueda y hallazgo del cuerpo

De acuerdo al reporte inicial del Ejército, durante la tarde se perdió la ubicación del suboficial tras un incidente en el sector de La Laguna. Inmediatamente se activaron los protocolos de búsqueda y rescate con apoyo de Bomberos, SAMU y Carabineros.

Cerca de las 17:50 horas, se confirmó el sensible fallecimiento del militar. Personal especializado del GOPE recuperó el cuerpo y lo entregó al Servicio Médico Legal de Punta Arenas para continuar con los protocolos legales. La institución entregó todos los antecedentes a la Fiscalía y abrió un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del hecho.