País clima

Tormentas eléctricas golpearán a cinco regiones del norte y sur del país: ¿Dónde y cuándo ocurrirá el fenómeno?

Por CNN Chile

22.10.2025 / 15:35

{alt}

Desde el Senapred instaron a la población, entre otras cosas, a "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal". revisa los detalles.

Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió diversos avisos meteorológicos por tormentas eléctricas en el norte y sur del país.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instaron a la población a “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.

¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?

  • Región de Arica y Parinacota (Cordillera)
  • Región de Los Ríos (Valle, Precordillera)
  • Región de Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior)
  • Región de Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur, Cordillera Austral Sur)
  • Región de Magallanes (Cordillera Austral Sur, Insular Central, Insular Sur, Pampa Patagónica Norte, Pampa Patagónica Sur)

¿Cuándo tendrán lugar las tormentas eléctricas?

  • Región de Arica: desde la mañana del jueves 23 hasta la noche del viernes 24 de octubre.
  • Región de Los Ríos, Los Lagos y Aysén: desde la mañana del jueves 23 de octubre hasta la tarde de esa misma jornada.
  • Región de Magallanes: tarde del miércoles 22 de octubre.

¿Qué es un aviso meteorológico?

  • A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

DESTACAMOS

Tendencias Un "Jardín de Sanación" impulsado por Easy renueva la esperanza para la Fundación Nuestros Hijos

LO ÚLTIMO

País Matthei apoya acusación constitucional contra Pardow: "Merecen sanciones quienes con su ineptitud causan daño a las familias"
Un viaje por la cultura del anime en Latinoamérica: De los clásicos “Dragon Ball Z” al fenómeno actual “Demon Slayer”
Reprograman para enero de 2026 conciertos de Bad Bunny en Chile debido a presentación en el Super Bowl
Las principales conclusiones de Erede 2025
21 °C en Santiago: Descienden las temperaturas y las nubes se toman la jornada
Trump exige a ganaderos estadounidenses bajar precios mientras impulsa importación de carne argentina