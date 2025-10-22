Tormentas eléctricas golpearán a cinco regiones del norte y sur del país: ¿Dónde y cuándo ocurrirá el fenómeno?
Por CNN Chile
22.10.2025 / 15:35
Desde el Senapred instaron a la población, entre otras cosas, a "evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal". revisa los detalles.
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió diversos avisos meteorológicos por tormentas eléctricas en el norte y sur del país.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) instaron a la población a “evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta”.
¿En qué regiones y zonas habrá tormentas eléctricas?
- Región de Arica y Parinacota (Cordillera)
- Región de Los Ríos (Valle, Precordillera)
- Región de Los Lagos (Valle, Precordillera, Chiloé, Litoral Interior)
- Región de Aysén (Insular Norte, Cordillera Austral Norte, Insular Sur, Cordillera Austral Sur)
- Región de Magallanes (Cordillera Austral Sur, Insular Central, Insular Sur, Pampa Patagónica Norte, Pampa Patagónica Sur)
¿Cuándo tendrán lugar las tormentas eléctricas?
- Región de Arica: desde la mañana del jueves 23 hasta la noche del viernes 24 de octubre.
- Región de Los Ríos, Los Lagos y Aysén: desde la mañana del jueves 23 de octubre hasta la tarde de esa misma jornada.
- Región de Magallanes: tarde del miércoles 22 de octubre.
¿Qué es un aviso meteorológico?
- A diferencia de una alerta o alarma, un aviso es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.