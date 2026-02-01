Balance de tormenta en Santiago: Quebradas se activan en el oriente y Maipú reporta más de 300 viviendas anegadas

Senapred entregó un balance por las lluvias del sábado en la Región Metropolitana y detalló daños en Lo Barnechea, Las Condes y Maipú. El organismo informó trabajos de despeje y coordinación para la normalización durante la mañana del domingo.

Las intensas lluvias del sábado provocaron daños en la Región Metropolitana y activaron quebradas en el sector oriente, además de dejar a Maipú como la comuna más afectada con más de 300 viviendas anegadas, según el balance entregado durante la madrugada del domingo por el director regional de Senapred, Sergio Muñoz. El reporte también detalló afectación en Lo Barnechea y Las Condes, junto con trabajos de normalización para las horas siguientes.

Maipú concentra el mayor impacto: más de 300 viviendas anegadas

Muñoz señaló que en Maipú se registraron “más de 300 viviendas anegadas, inundadas con agua” producto de un “núcleo frío en altura”.

En ese contexto, explicó que en un periodo acotado “cayeron aproximadamente 17,4 milímetros en la zona en una hora y media”, lo que, según dijo, supera la capacidad de los sistemas de evacuación de aguas lluvias: “No hay sistema de evacuación de aguas lluvias que pueda resistir eso”.

Quebradas activadas en el oriente: Lo Barnechea y Las Condes

En Lo Barnechea, el director regional de Senapred informó la activación de las quebradas Ñilhue y Huallalolén. “Tuvimos colapso vial, hay aislamiento y esto se está rompiendo ya en horas de la mañana con maquinaria del MOP y maquinaria de empresas privadas”, indicó.

En Las Condes, el balance consignó problemas en la quebrada Honda. “Están trabajando ya equipos municipales y el domingo se incorpora maquinaria arrendada por la delegación presidencial regional”, afirmó Muñoz. Añadió que existe “afectación de aproximadamente 21 viviendas, particularmente en sus patios”.