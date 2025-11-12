Tormenta geomagnética “severa” tiñe el cielo de Punta Arenas con auroras australes

Una erupción solar catalogada como G4 por la NOAA y la NASA provocó un espectáculo natural en el extremo sur de Chile. Habitantes de Punta Arenas captaron impresionantes imágenes del fenómeno.

Una tormenta geomagnética severa sorprendió durante la noche del martes 11 de noviembre a los habitantes de Punta Arenas, donde el cielo se iluminó con auroras australes visibles desde distintos puntos de la ciudad. El fenómeno fue registrado y compartido ampliamente en redes sociales.

Según la NOAA y la NASA, la erupción solar fue clasificada como de categoría G4, una de las más intensas de los últimos años. Este tipo de tormentas se produce cuando una eyección de masa coronal proveniente del Sol impacta el campo magnético terrestre, generando efectos visibles en las regiones polares.

Un espectáculo poco frecuente

La Red Geocientífica de Chile confirmó que “desde Punta Arenas y mediante una breve exposición en las fotografías ya es posible ver las Auroras Australes en Chile continental”. Las imágenes mostraron tonos verdes, violetas y rosados que iluminaron el cielo magallánico durante varios minutos.

La última vez que se observó un fenómeno de esta magnitud en el país fue en mayo de 2024, también producto de una tormenta geomagnética severa, cuando se registraron auroras tanto en el hemisferio norte como en el sur.

La actividad solar extrema comenzó el lunes 10 y podría extenderse hasta el miércoles 12 de noviembre. Además del espectáculo visual, este tipo de tormentas puede provocar apagones parciales, interferencias en satélites y alteraciones en las comunicaciones.

Los registros compartidos por la cuenta @MagellanSpace y por fotógrafos locales rápidamente se viralizaron, mostrando cómo el fenómeno natural pintó de colores el cielo austral en una de las noches más luminosas del año.

Desde Punta Arenas 🇨🇱 y mediante una breve exposición en las fotografías ya es posible ver las #AurorasAustrales en Chile continental. Gracias @cesar_quezada por las tremendas fotografías! 📸🙌🏼 https://t.co/YOpwzeKeSe — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) November 12, 2025