Tormenta eléctrica en Santiago: DMC emite alerta meteorológica para la RM, además de Valparaíso y O’Higgins

Desde Meteorología explicaron que una alerta es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.

Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por tormentas eléctricas que afectarán a varias regiones.

Desde el ente señalaron que el fenómeno se desarrollará desde la tarde de este domingo 25 de enero hasta la noche de esta misma jornada.

En concreto, se prevé que se presenten tormentas en las regiones de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa), Metropolitana (Cordillera Costa) y O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa).

El fenómeno estará “asociado con chubascos aislados” y se explica por una condición sinóptica conocida como baja segregada, un sistema atmosférico que se caracteriza por el aislamiento de una baja presión en niveles altos de la atmósfera, separada de la circulación principal.

¿Qué es una alerta meteorológica?