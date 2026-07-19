Tormenta de arena afecta a Antofagasta: Pronostican vientos de hasta 100 km/h

Los fuertes vientos asociados al sistema frontal continúan afectando a la Región de Antofagasta, donde las comunas de Antofagasta, Tocopilla y Mejillones registran fuertes vientos de hasta 40 kilómetros por hora, e incluso en algunos sectores alcanzan hasta los 50 km/h.
Esta condición genera el levantamiento de polvo y tierra desde la cordillera de la costa, donde la escasa vegetación facilita la propagación de las ráfagas.
La situación ha generado complicaciones en la Ruta 1, que conecta Antofagasta con Mejillones. Las autoridades llamaron a los conductores a reducir la velocidad debido a la baja visibilidad en la carretera.
El pronóstico en el interior de la región anticipa rachas de hasta 100 kilómetros por hora en Ollagüe y la zona cordillerana al sur del Volcán Lascar.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños a la infraestructura ni otro tipo de afectaciones.
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